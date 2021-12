Jovem do cadastro de reserva da Polícia Civil está há mais de 48 h acorrentado em frente ao Palácio

O estudante Jorge Orleanes, de 24 anos, integrante do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil, já está com mais de 48 horas acorrentado em frente ao Palácio Rio Branco, em protesto contra o Governo do Estado.

Jorge disse que só sairá do local quando o governador Gladson Cameli der uma posição oficial a respeito da convocação do grupo.

Outros colegas de luta do estudante se juntaram a ele em protesto, com cartazes e gritos em frente ao órgão governamental.

Gladson disse em entrevista ao ContilNet, ainda nesta semana, que o assunto já está encerrado para ele.