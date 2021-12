Jovem que teria sido empurrada de carro em movimento recebe medida protetiva; acusado, o próprio namorado, é intimado

Foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Branco uma denúncia contra o servidor público Lucas Bezerra, de 26 anos, acusado de empurrar do próprio carro a namorada Emely Lima, de 22 anos.

A vítima procurou a Deam no último dia 26 de dezembro para fazer o boletim de ocorrência sobre o caso, que teria ocorrido no mesmo dia, na Avenida Antônio da Rocha Viana.

As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que Emely cai do carro em movimento e desmaia. O condutor para o veículo, retorna ao local onde a vítima estava, pega o celular dela e vai embora sem prestar socorro. Ao site AC24horas, a estudante contou que uma crise de ciúmes por parte de Lucas teria motivado todo o acontecimento.

“Eu e o Lucas estávamos na casa de um amigo do meu pai, ele começou falar que eu estava indo muitas vezes no banheiro com meu celular e pediu meu celular, pediu pra eu colocar a senha, eu falei que não ia dar, e saímos de lá, quando entramos no carro começou uma discussão que não acabava porque ele queria meu celular, então eu comecei pedir para ele parar o carro, e ele continuava, ele começou diminuir a velocidade como se fosse parar, foi quando eu abri a porta do carro, ele acelerou muito e eu senti o empurrão”, comentou.

“Quando eu caí no chão, desmaiei. Ele desce calmante do carro e quando chega até mim, consegue pegar meu celular, eu consigo levantar e tento recuperar meu celular dele. Ele começa a me xingar, e me empurra com muita força contra o carro dele, nessa hora minha perna que está muito machucada, falha, caio novamente e ele entra no carro dele, faz a rotária e fica na outra via me xingando, até começar chegar muitas pessoas e ele sai do local”, continuou.

Nos dados da ocorrência registrada, consta que Emely pode ter sido vítima de lesão corporal dolosa e injúria.

A delegada Carla Coutinho, que é a responsável por investigar o caso, pediu representação à Justiça contra Bezerra e solicitou medida protetiva em favor da vítima. Lucas deve ser chamado para depor na Deam nas próximas horas, de acordo com a assessoria da Polícia Civil.

O caso repercutiu nas redes sociais. Uma imagem compartilhada no Twitter mostra que Lucas teria postado em seus stories da WhatsApp um desabafo sobre o caso, afirmando que “está sendo alvo de pressão, tortura e ameaças por algo que não fez” e que o vídeo mostrando a estudante caindo do carro “foi publicado com cortes”.

A reportagem do ContilNet tentou entrar em contato com as partes envolvidas, mas não obteve resultados. Deixamos o espaço aberto para quaisquer esclarecimentos.