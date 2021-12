Júri popular no AC condena faccionados por ocultação de corpos a mais de 300 anos de prisão

A 1ª Vara do Tribunal do Júri condenou sete réus. Os crimes foram motivados por vingança, estando estritamente ligado à guerra entre as facções criminosas. A polícia recebeu denúncias anônimas sobre a execução de uma adolescente e corpos foram encontrados por cães farejadores, o que configurou o crime de ocultação de cadáver.

Foram dois dias de julgamento e a juíza Luana Campos indeferiu o direito de recorrer em liberdade a todos os réus.