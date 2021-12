Liga das Américas de Basquete começa nesta sexta com clássico entre Flamengo e Boca

Além do clássico entre Flamengo e Boca Juniors, a estreia da competição terá também um espaço para apresentações culturais de artistas das periferias do Rio e de Belo Horizonte, que irão performar para o público presente. O show de abertura, previsto para as 18h30, ficará por conta do cantor Flávio Renegado, criado na comunidade de Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. Já no intervalo do jogo, quem ocupará a quadra serão os jovens do grupo Dois de Dança, que reúne oito bailarinos vindos das favelas cariocas do Caju, do Borel e dos Tabajaras.