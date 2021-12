Limpe as telas da TV e celular com essa misturinha caseira

As telas de LED e LCD são sensíveis a diversos tipos de produtos químicos, de modo que limpar elas com um inapropriado pode danificá-las. Portanto, na hora de limpar as telas da TV e celular, utilize um produto adequado e que não resulte no estrago.

Para isso, você pode comprar alguns produtos disponíveis no mercado, ou simplesmente utilizar essa misturinha caseira simples que vamos ensinar. E não se preocupe, pois essa receita não gera dano algum para as suas telas, mas tira manchas com muita facilidade.

Anote os ingredientes e veja o passo a passo!

Limpa Telas caseiro

Lembrando que essa receita deve ser usada para limpar telas em caso de manchas, como os de dedos ou manchas quaisquer. Mas se você quiser tirar o pó da tela, você poderá utilizar um pano de cerdas macio, sempre seco, bem como espanador de pó ou pincel.

Portanto, apenas se você quiser realmente retirar as manchas, siga essa receita que contém os seguintes ingredientes:

1 copo de 250ml de água filtrada;

3 colheres de vinagre branco.

Sim! Com apenas esses dois ingredientes você conseguirá limpar a sua tela. Você precisará apenas misturar os dois ingredientes.

Hora de retirar as manchas

Para que o processo seja mais eficaz, você pode estar usando um borrifador para umedecer levemente o pano que irá usar para limpar. Mas, não se esqueça, antes de você retirar as manchas com o produto, retire o pó da tela com os materiais já indicados, para que a tela fique mais limpa.

Depois, siga no processo de umidificar o pano seco e passe sobre a sua tela, em todos os cantos, para que ela fique limpa. Logo após o uso do pano umidificado, você deverá vir com o pano seco para retirar imediatamente o excesso de água. Assim, repita o processo algumas vezes até perceber que a tela está completamente limpa e livre de manchas.

Viu só como é fácil? Você também poderá utilizar essa receita em telas de LCD e LED de monitores de computador, tablets e celulares.