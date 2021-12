Lívia Andrade relembra procedimento inusitado: “Um litro de café no toba”

Lívia Andrade, de 38 anos, revelou na terça-feira (30) uma situação constrangedora que passou ao realizar um tratamento. Segundo a apresentadora, para realizar o tal procedimento a profissional da clínica precisou colocar – por meio de uma mangueirinha – 1 litro de café em seu ânus.

“Eu tenho umas alergias, rosácea. É bem complicado, é um processo inflamatório e tem que conviver com ela. [Entretanto], chega um momento que eu tomava antibiótico e não resolvia e eu tinha que procurar um tratamento alternativo. Eu estava naquela loucura de final de ano, começa a pifar tudo. Como eu estava nesse monte de gravação, eu precisava fazer em outra clínica, é uma injeção muscular, um soro com ozônio e [um procedimento no] ouvido. Beleza, é um tratamento extremamente caro. A primeira crise que eu tive foi R$ 20 mil! A gente reza, acende vela… tudo pela saúde”, iniciou Lívia, em participação no “Que História É Essa”.

Todavia, por conta da agenda de compromissos profissionais, Andrade precisou trocar a clínica em que estava acostumada a se tratar. Com isso, ao chegar no estabelecimento desconhecido, após todos os trâmites burocráticos, ela foi direcionada ao cômodo onde seria realizado o procedimento no ouvido. “Tinha um roupão pendurado, desses de hotel bem chique. Me vesti para fazer um bagulho no ouvido, tá?”, relatou ela,

Em seguida, Lívia falou que sentiu um aroma familiar. “Eu falei: que delícia esse cheiro de café (…) e ela falou: ‘você pode ficar de lado’. Aí eu olhei, era um bule de café muito diferente do comum, mas a gente nunca sabe”, disse a ex-contratada do SBT, que logo foi informada que realizaria um enema. “‘Então amor, eu vou colocar um litro de café dentro de você pelo toba’. Eu não sabia o que falar. Eu tô tremendo gente. Eu já tinha pago, custou caro. Me senti quase com uma arma na cabeça”, continuou.