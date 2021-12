Livro biográfico sobre o Mestre Adamir é lançado neste domingo, em Rio Branco

A cidade de Rio Branco recebe no dia 5 de dezembro o pesquisador e autor Antônio de Pádua Vasconcelos para o lançamento do livro “Mestre Adamir: um pacificador”, uma biografia que conta a trajetória de vida de um dos dirigentes do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. O lançamento será às 19h, no Núcleo João Lango Moura.

“Esse reconhecimento institucional à pessoa de Francisco Adamir Lima faz jus a este ser pacificador que tanto fez pela Obra do Grande Mestre Gabriel. Seu reconhecido zelo pelo Mestre e por sua obra, ressoam na história. Como é bom ter o sentimento de dever cumprido na retratação de sua vida, sua história e seu legado”, disse Antônio de Pádua, atual Mestre Central da 11ª Região, que abrange os Estados do Piauí, Maranhão e Ceará.

Em 290 páginas, o livro traz com riqueza de detalhes a vida repleta de exemplos morais e pacificadores do Mestre Adamir, que recebeu a estrela de Mestre e o título de “Zelo ao Mestre” pelo próprio Mestre Gabriel. Um conteúdo rico, ilustrado com fotografias, depoimentos, acontecimentos históricos e com uma narrativa de encantar pela leitura.

O livro também faz parte das comemorações pelos 60 anos de União do Vegetal, recém completados em 22 de julho, e também já anunciando as celebrações vindouras do centenário do Mestre Gabriel, em 10 de fevereiro de 2022.

O evento iniciará às 19h com uma mesa redonda de apresentação da obra e uma conversa a respeito da passagem do Mestre Adamir pelo Acre e o seu legado na União do Vegetal, seguida de coquetel e sessão de autógrafos, com música ao vivo.

Sobre o autor

Antônio de Pádua Vasconcelos é natural da cidade de Sobral, no Estado do Ceará. Tem 57 anos, e mora atualmente em Fortaleza. É palestrante da “Vida e Obra do Mestre Gabriel – sua infância, a vida nos seringais e na cidade de Porto Velho”, desde 2014. É estudioso da vida de Jesus e sua linhagem genealógica desde “A Casa de Davi”. É Mestre na União do Vegetal, desde 1999, e atualmente ocupa o cargo de Mestre Central da 11ª Região. É pesquisador de vocação e historiador de formação pela Universidade Estácio de Sá. Biógrafo e escritor, Pádua escreveu a obra “Mestre Adamir: Um Pacificador”, lançado pela Editora Pedra Nova, com o selo “Bom de Ler”, nesse ano de 2021.

SERVIÇO

O quê? Lançamento do livro “Mestre Adamir: um pacificador”

Quando? 05/12/2021 (domingo), às 19h

Onde? Núcleo João Lango Moura

Preço? R$ 60