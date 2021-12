Loja no Centro de Rio Branco é furtada e câmera de segurança registra o ocorrido; veja vídeo

Uma loja no Centro de Rio Branco teve uma cesta de guarda-chuvas levada por dois indivíduos, que foram identificados pelo sistema de segurança do estabelecimento, na manhã da última segunda-feira, 27.

A loja Shopping do Lar conta com câmeras de segurança, que auxiliaram na identificação dos dois homens que levaram uma cesta com mais de 30 guarda-chuvas. De acordo com a proprietária da loja, o furto foi percebido alguns minutos após o acontecimento, pois os objetos são bastante procurados pelos clientes.

“Nós percebemos poucos minutos depois que a caixa de guarda-chuvas sumiu e imediatamente verificamos nas câmeras. Ao ver o furto, ligamos para a polícia que identificou um dos indivíduos, que estava de tornozeleira eletrônica”, conta a dona da loja.

Ainda de acordo com a proprietária, apenas alguns guarda-chuvas foram recuperados, pois quando a polícia encontrou um deles, que foi preso, o outro havia se separado e levado alguns guarda-chuvas.

Veja vídeo: