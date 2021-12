Longe da TV, ator da novela ‘Vale tudo’ morre aos 60 anos após sofrer AVC

Morreu o ator Jairo Lourenço, aos 60 anos, conhecido pelo grande público por ter interpretado o personagem Luciano da novela “Vale Tudo”, de Gilberto Braga, exibida na TV Globo entre 1988 e 1989. A morte aconteceu na última segunda-feira (29/11), mas se tornou pública nesta quarta-feira (1/12).

O falecimento foi confirmado pela Prefeitura de São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (PR), onde ele vivia. A causa divulgada foi falência múltipla de órgãos ocasionada por um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Em “Vale Tudo”, disponível no Globoplay, seu personagem era o fiel parceiro de Ivan, interpretado por Antonio Fagundes. Depois atuou como Otávio em “Pantanal” (1990), na TV Manchete, e voltou à Globo para viver Ismael em “O dono do mundo” (1991) — outra novela de Gilberto Braga, na qual novamente contracenou com Fagundes. Mais tarde, fez participações em produções como “Força De Um Desejo” (1999) e “Malhação”.

A falta de trabalhos como ator a partir dos anos 2000 fez com que Lourenço deixasse o Rio de Janeiro e voltasse para o Paraná, seu estado natal. “Começaram a aparecer apenas papéis muito pequenos, percebi que, assim, não valia a pena continuar”, disse ele em entrevista à revista “Veja São Paulo” em 2011, na qual contou que vivia em uma chácara em São José dos Pinhais.

O ator era formado em Arte Dramática. Há alguns anos, havia sofrido um primeiro AVC. Esse último o levou para o hospital no dia 28 de novembro, onde estava desde então.

Nas redes sociais, um amigo de Jairo, Jiddu K. Saldanha, prestou uma homenagem a ele:

“Hoje partiu meu grande amigo Jairo Lourenço. Meu primeiro parceiro de teatro. Morávamos na mesma vila, com distância de 300 metros um do outro. Estávamos sempre por perto, nos ajudando a lidar com os contextos. Nos anos 80, foi uma alegria no bairro quando ele se tornou um ator de televisão e adentrava nossas humildes casas através das novelas globais.”