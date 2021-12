Lorient x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações

Com apenas 15 pontos somados, o Lorient conseguiu apenas 3 vitórias em todo o torneio. No entanto, uma vitória é suficiente para a equipe deixar a zona do rebaixamento. Vencer é fundamental para a manutenção na elite do futebol francês.

Enquanto isso, o PSG segue “voando” no Francês. Com 45 pontos, a equipe da capital francesa soma 13 pontos de vantagem para o 2º colocado e terá diante do vice-lanterna a oportunidade de fazer a manutenção ou até aumentar a diferença na pontuação.

Veja mais detalhes da pontuação.

Escalações (prováveis):

Lorient: Nardi; Jenz, Laporte, Mendes, Le Goff, Silva; Ouattara, Abergel, Le Fee, Boisgard; Moffi. Técnico: Christophe Pélissier

Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Diallo; Gueye, Wijnaldum, Paredes; Messi, Icardi, Di Maria. Técnico: Maurcio Pochettino

Local: Estádio Moustoir, em Lorient (FRA)

Data: Quarta-feira (22/12/2021)

Horário: 17h

Transmissão: Fox Sports e Star +