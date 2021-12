Luiza Trajano é única brasileira entre as mulheres mais influentes do mundo

“Trajano acredita piamente no dever dos negócios de dar o exemplo em questões sociais e defendeu a igualdade de gênero e raça com paixão – notável em um país com grande desigualdade social e onde a elite empresarial costuma ser acusada de viver em uma bolha”, diz a jornalista Gillian Tett, que escreveu o perfil da empresária para a lista.

A lista das mulheres mais poderosas do mundo foi elaborada por jornalistas do Financial Times de vários países, ex-mulheres do ano e leitores. Entre as escolhidas, também estão a atleta Naomi Osaka, a escritora Sally Rooney, Elisa Loncón Antileo, presidente da assembleia constituinte do Chile, Sviatlana Tsikhanouskaya, ativista política de Belarus, Chloé Zhao, cineasta chinesa e vencedora do Oscar, e a atriz Scarlett Johansson.