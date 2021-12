Lula lidera intenção de voto do eleitor acreano, mostra pesquisa Perfil/Fieac

A pesquisa de opinião realizada pelo Perfil Pesquisas e divulgada nesta segunda-feira (13) pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) mostra um empate técnico entre os candidatos Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL), na disputa pela Presidência da República em 2022.

O levantamento mostra o candidato Lula com vantagem: ele tem 34,9% das intenções de voto o acreano, e o atual presidente, Bolsonaro, tem 33,2%. O ex-juiz Sérgio Moro, que recentemente lançou sua pré-candidatura, aparece em terceiro lugar, com 9,3%, depois vem Ciro Gomes com 5,9%, João Dória com 2,6% e Rodrigo Pacheco com 0,9%. Branco, nulos ou não respondeu, somam 8,6% e os que ainda não sabem ou indecisos tem 4,7%.

Na pesquisa espontânea, aquela onde o entrevistado é questionado em quem votaria, mas não lhe é apresentadas opções, Bolsonaro supera Lula com 31,2%, enquanto o petista soma 28,9%. Moro tem 3,5%, Ciro 3,3%, Doria 0,8%, Pacheco 0,2%. Cabo Daciolo, Michel Temer, Dilma Rousseff e João Amoedo registraram 0,1%, cada. Indecisos somam 19,3%, não opinaram, não responderam e os que disseram votar branco ou nulo somam 12,3%.

Quanto à rejeição, Lula lidera com 39,7%, e Bolsonaro tem 37,9%. Doria tem 4,7%, Moro com 4,1%, Ciro 3,5% e Pacheco com 2,7%. 7,5% não responderam.