Lutador negacionista da Covid-19 morre por complicações da doença

Na postagem que fez no início da semana, Cécile citou os filhos do casal e comentou o choque pelo falecimento de Fred.

“Obrigada todos do fundo do meu coração. As palavras me faltam no momento, mas meu coração está em paz. Célia e Diego, nunca duvidem que seu papai te ama mais do que todo mundo, nunca se esqueçam dele também e, acima de tudo, ele sempre estará lá para vocês e para mim também”, comentou.