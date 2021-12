Luto: Sandy lamenta perda de companheira: “Te amo pra sempre”

Sandy usou seu Instagram no último mês de novembro, para informar o falecimento de sua cachorrinha, a Zeldinha. A pet estava do lado da cantora a cerca de 12 anos. “Que post difícil de fazer… Tô me despedindo de 12 anos e meio de uma parceria tão linda, de tanto, tanto amor e tanta troca… Minha primeira ‘filhinha’, serelepe, inteligente, cheia de amor e de alegria,”, escreveu ela na homenagem.

Sandy ainda fez questão de agradecer Zeldinha por todos os ensinamentos ao longo desses anos. “Ela me ensinou um monte. E isso vai ficar guardado junto com as tantas e tantas memórias felizes que eu tenho dela junto da minha família. – Foi uma parte importante dela.”, continuou.