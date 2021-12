Mara descarta possibilidade de ter Rosana como vice em 2022: “Nunca tive ligação com a esquerda”

Depois que parte da imprensa resolveu noticiar que a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, poderia ser a vice de Mara Rocha em uma chapa para concorrer o governo em 2022, a deputada federal fez questão de ir para as redes sociais contestar a informação.

De acordo com a irmã de Wherles Rocha, a especulação sobre uma união com a sindicalista é um “jogo sujo” para tentar descredibilizá-la como “candidata do presidente” no Acre.

“O jogo sujo começou. Há um aventureiro espertalhão usando espaços de jornais para me ligar ao PT, à CUT etc., com o intuito de me desgastar perante a opinião pública”, explicou.

“Afirmo que nunca tive, e nem terei, qualquer ligação com a esquerda. Nunca, sequer, fiz cursos na antiga União Soviética ou fui do partidão”, continuou.

A futura integrante do partido ao qual Bolsonaro se filiou na última semana, o PL, disse que deve levar o caso à justiça.

“Mantenho minhas convicções e, ao comprovar o verdadeiro autor dessa artimanha suja, irei leva-lo à justiça. Não ataco antes de ser atacada, mas, como verdadeira acreana, não fugirei à luta”, finalizou.