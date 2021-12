Mara Rocha diz que passaporte da vacina é “decisão tirânica e autoritária”

Passaporte

Seguindo a mesma medida adotada em outros estados, o Governo do Acre decretou desde o último dia 29 de novembro, o “Passaporte da Vacina”. A partir da data, a entrada em eventos e espaços coletivos com capacidade de público acima de 100 pessoas, só é permitida mediante a comprovação que a pessoa tomou as duas doses ou a dose única do imunizante contra a Covid-19.

Protestos

Mas a medida não agradou todo mundo. Na última terça-feira (7), manifestantes antivacina estiveram na Câmara de Vereadores para protestar contra a exigência da apresentação da carteira de vacina para conseguirem entrar nos locais.

Ir e vir

De acordo com os manifestantes, o protesto não foi contra a vacina, mas contra a obrigatoriedade de se vacinar. Para eles, a exigência do passaporte da vacina atrapalha o direito de ir e vir.

Emoção

O protesto da turma antivacina causou emoção e revolta na Câmara. O vereador e médico Raimundo Castro (PSDB), que perdeu a esposa e o filho recém-nascido para a Covid-19, classificou o protesto como um “absurdo”. Emocionado, o vereador precisou ser consolado pelos vereadores Lene Petecão (PSD) e Samir Bestene (PP).

Do contra

Quem também se posicionou contra a obrigatoriedade da vacina e contra o passaporte, foi a deputada federal Mara Rocha (PSDB). Nas redes sociais, a parlamentar disse que a exigência do passaporte da vacina é uma decisão “tirânica e autoritária”.

Falta de respeito

Para a deputada, a medida é uma “falta de respeito aos direitos do cidadão acreano”. E continua: “Querer ou não receber a vacina é decisão que compete a cada indivíduo, não cabendo ao governo do estado nem aos prefeitos essa decisão. Essa exigência de Passaporte Sanitário não tem nenhum amparo legal”.

Eficácia

É importante esclarecer que a vacinação ainda é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio.

Cirurgia só vacinado

O Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, passou a exigir de seus pacientes as duas doses da vacina para quem for passar por cirurgia na Unidade de Saúde. A medida vale para a realização de cirurgias eletivas, que são aquelas que são agendadas sem caráter de urgência.

Clima quente

Na sessão de hoje da Câmara de Vereadores de Rio Branco o clima esquentou. O superintendente de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBtrans), Anízio Cláudio de Oliveira Alcântara, acusou a vereadora Michelle Melo (PDT) de ter feito críticas apenas por motivações políticas. A vereadora não gostou e rebateu, insinuando que Anízio a respondeu grosseiramente pelo simples fato de ser mulher. “Outros vereadores fizeram seus questionamentos e o senhor respondeu a todos de um modo muito bem educado”, disse.

Psol

O Partido Socialismo e Liberdade, Psol, deu posse hoje a sua nova direção estadual. O novo presidente da legenda no Acre é Waldir França. Também hoje, o partido apresentou os nomes do advogado Sanderson Moura e do professor universitário Nilson Euclides como pré-candidatos ao Senado e ao Governo, respectivamente.