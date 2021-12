Marina Ruy Barbosa expõe lado tóxico de trabalhar na Globo: “Intenções ruins”

A atriz da Globo, Marina Ruy Barbosa, não tem papas na língua. Sendo assim, recentemente ela abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Em determinado momento, ela falou sobre como é trabalhar com pessoas tóxicas.

“Marina, como você lida com pessoas tóxicas no trabalho?”, questionou um internauta, na caixinha da ruiva mais conhecida do Brasil.

Desse modo, Marina Ruy Barbosa não poupou ninguém e expôs o que realmente acha. Além disso, ressaltou que é extremamente difícil lidar com isso. “Olha, não é fácil, né? Tem pessoas que são tóxicas e nem percebem (com um comentário, uma atitude). E outras que são falsas e fazem maldade mesmo. Já me decepcionei muito com pessoas que estavam por perto. Em relação a tudo… hoje eu percebo que me fechei bastante. O que é bom e é ruim. Sempre fui muito simpática, querida com todos, conversava, batia papo mesmo”.

Em suma, as decepções fizeram com que a atriz da Globo se fechasse um pouco, de certa forma. “Mas hoje eu não consigo ser tão aberta com as pessoas. É bom porque você se protege da maldade alheia e das intenções ruins dos outros, mas, ao mesmo tempo, perde um pouco da sua essência”.