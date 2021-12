Marketing de SMS: como usar essa estratégia?

O marketing de SMS é como uma rodovia entre as rotas de marketing disponíveis. É rápido e fácil chegar ao cliente e seus custos são relativamente baixos. Com o texto, você aprenderá:

porque vale a pena apostar neste canal de comunicação;

por que é ótimo para gerar vendas em várias ocasiões e feriados;

e quais são algumas das maneiras menos conhecidas de usar SMSs.

Por que marketing de SMS?

Se você dirige uma empresa de médio porte, a abundância de canais de marketing pode ser esmagadora para você. E quero persuadi-lo a usar mais um. Você está se perguntando se o jogo realmente vale a pena? Vamos descobrir e verificar os argumentos para.

Em primeiro lugar, o marketing de SMS se encaixa bem no padrão de comunicação direta da marca com o cliente. Ninguém se surpreende mais com o fato de falarmos com empresas em nossos canais pessoais, como o Messenger.

Os chatbots resolvem os problemas das nossas reclamações e não nos importamos com a falta de contato humano. Queremos resolver o problema rapidamente e evitar esperar como a oitava pessoa na linha de atendimento.

Desta forma, os SMSs respondem às necessidades dos destinatários que, em relação à marca, apostam em mensagens rápidas e específicas. Além disso, se você direcionar seu produto para a Geração Z, esse imediatismo ganhará importância.

Em segundo lugar, é um excelente complemento para outras ferramentas de marketing. Enquanto outros, como e-mail, mídia social e marketing de conteúdo, podem ser usados ​​para construir relacionamentos de longo prazo, aumentar o conhecimento da marca ou compromisso, a campanha de SMS pode ser uma ótima maneira de parar e, ou seja, fechar vendas .

Terceiro, a campanha de SMS é de baixo custo e colhe excelentes resultados em termos de abertura de mensagens (95% em média). Para uma pequena empresa, é uma forma muito boa de uma ação de marketing rápida, porque não requer habilidades avançadas ou a redação de uma estratégia detalhada. Você pode enviar essa campanha em apenas alguns minutos.

Como coletar a base de audiência no caso do marketing de SMS?

Embora o tópico de coleta de um banco de dados de e-mail seja bem conhecido e descrito de dezenas de maneiras diferentes, a questão da coleta de números de telefone de clientes não é tão óbvia.

De acordo com o relatório da SMSAPI, até 94% das empresas obtêm números de telefone através do seu próprio sistema online, durante o registo, subscrição da newsletter, clube de fidelização ou, finalmente, durante as compras fixas.

Lembre-se de apresentar os benefícios em troca de assinaturas, pois compartilhar seu próprio número de telefone requer mais confiança na empresa do que com um endereço de e-mail.

Que benefícios vale a pena apresentar? Escolha com que frequência você recebe a mensagem. Por exemplo, explique que os SMSs são enviados apenas em ocasiões especiais, não mais do que uma vez por mês;

Salientamos que apenas os assinantes da newsletter SMS são os primeiros a receber informações sobre os novos produtos da loja e têm acesso a promoções especiais;

Ofereça algo especial. Ofereça entrega gratuita e sem limite inferior de valor, em troca do compartilhamento do seu número de telefone.

A Starbucks realizou uma ação nas suas instalações onde, graças ao envio de um curto SMS, foi possível subscrever a newsletter e aderir ao clube de fidelização. Vale a pena atentar para o quão interessantes são os benefícios.

Agora que você sabe quais são os benefícios da comunicação SMS e como coletar uma base de assinantes, vamos passar para exemplos específicos onde você pode usar o marketing de SMS

Não com muita frequência, não muito raramente, mas certo

Os assinantes que assinam o boletim informativo de uma marca podem esperar receber campanhas regulares por e-mail. Pode até ser duas ou três vezes por semana.

Imagine isso no caso de uma campanha de SMS. Uma mensagem tão frequente viola a linha tênue de bom gosto entre a marca e a pessoa que confiou seu número de telefone para fins de marketing.

Lemos as mensagens de texto quase imediatamente – até 5 minutos após o recebimento da mensagem. Ao som da vibração, nós nos atiramos para fora da atividade que estávamos fazendo.

Como profissional de marketing, você deve se certificar de que esse SMS seja tratado como algo especial, como uma ocasião realmente especial que é melhor não perder. Porque…

Aproveite as férias e as oportunidades na comunicação SMS

Considerando os argumentos acima, pode-se concluir com segurança que o marketing por SMS será perfeito para feriados e ocasiões especiais, que você também encontra bastante no calendário.

Em datas festivas como o Dia dos Namorados, o Dia da Mulher, o Dia do Homem, o Dia das Crianças – damos presentes uns aos outros. Procuramos inspiração e um presente interessante.

Se a marca nos fornece uma solução pronta e facilita a compra do presente dos sonhos, essa comunicação permite que você seja mais lembrado, construa relacionamento e fidelização e, por fim, aumente as vendas.

Facilite as coisas para seus clientes

A realidade pandêmica influenciou fortemente a disponibilidade de shopping centers. Você também pode combinar mensagens de texto com outras atividades, por exemplo, nas redes sociais.

A loja de calçado masculino incentiva você a participar da competição do Instagram. No entanto, não apenas a venda de negócios está viva. É uma boa ideia pedir a opinião de seus clientes de vez em quando.

As campanhas de SMS não requerem conhecimentos avançados e uma estratégia de marketing complicada. Você pode começar a trabalhar com ele imediatamente, o que eu encorajo você a fazer.