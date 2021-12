Menina se afoga após ter cabelo sugado por ralo da piscina; VÍDEO

Uma menina de 13 anos identificada Maria Rita se afogou após ter o cabelo sugado pelo ralo da piscina de sua casa em Agua Branca, no Piauí. O momento de terror ocorreu no último domingo (5/12). A jovem sobreviveu, apesar de ter ficado embaixo d’agua por mais de dois minutos.

Maria Rita estava brincando com outras crianças da piscina quando ficou presa, sem que as pessoas presentes percebessem o que estava acontecendo. Foi quando uma delas alertou aos adultos e um homem correu para cortar o cabelo da menina com uma faca.

Câmeras instaladas na residência registraram o momento alguns segundos antes de Maria Rita, usando uma blusa azul, colocou as pernas na lateral da piscina e se posicionou de cabeça para baixo.

Veja o vídeo:

Mais de um minuto se passou antes que alguém notasse algo de errado. Maria retomou a consciência depois de receber uma massagem cardíaca e respiração boca-a-boca. Depois do acidente, a mãe da menina, Rozana Pimentel, divulgou em redes sociais o vídeo da câmera de segurança que captou o momento.

“O que eu e minha família sentimos, o medo e o desespero de saber que poderíamos ter perdido ela, não desejamos para ninguém”, afirmou.