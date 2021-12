Mesmo com governo congelando imposto, Acre é TOP 3 em ranking de gasolinas mais caras do país

O último balanço da Agência Nacional do Petróleo, divulgado nesta terça-feira (7), mostra que o Acre tem o terceiro maior valor da gasolina em todo o Brasil.

Com o preço máximo está o Rio Grande do Sul, com R$ 7,96. O Rio de Janeiro aparece em seguida, com R$ 7,89. Em terceiro lugar, o Acre registrou a média de R$ 7,70.

Em Marechal Thaumaturgo, no interior do Estado, o preço da gasolina já chegou a quase R$ 9.

Neste último domingo (5), em entrevista à imprensa, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras vai começar a anunciar a diminuição do preço dos combustíveis nos próximos dias e que essa redução vai se estender por algumas semanas.

Em outubro, o governador Gladson Cameli acompanhou a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) de congelar por 90 dias o valor do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para impedir um novo aumento nos valores dos combustíveis.

O PMPF é calculado conforme as informações enviadas pelos governos de cada estado e é utilizado como valor base para a cobrança do ICMS, o qual corresponderá a um percentual deste PMPF. Ou seja, é em cima do valor do PMPF que os governos estaduais cobram o ICMS.