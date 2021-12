Miguel e Helena são os nomes mais registrados no Brasil em 2021, diz Arpen

Pelo segundo ano consecutivo, Miguel e Helena foram os nomes para bebês mais registrados em cartórios do Brasil em 2021. Isto quem diz é a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que divulga, anualmente, a lista com os 50 nomes mais escolhidos no país.

No ano passado, ambos ficaram em primeira colocação, desbancando os nomes Enzo Gabriel e Maria Eduarda, que lideraram a preferência em 2019. Somente em 2021, nasceram 28.301 Migueis, enquanto as Helenas estão contabilizadas em 21.890.

Segundo a Arpen Brasil, 2.497.272 bebês tiveram registros de nascimento emitidos nos 7.658 cartórios espalhados pelos 5.570 municípios. Dentre os destaques dos nomes em ascensão, destacam-se Gael que em 2020, entrou no ranking já na décima posição, e que em 2021 figurou no top 3 geral com 23.973 registros, ficando atrás apenas de Miguel e Arthur, com 26.655.

De acordo com o presidente da Arpen Brasil, Gustavo Renato Fiscarelli, o levantamento mostra que a preferência dos pais está por nomes pequenos em detrimento dos compostos, e bíblicos, como foi o caso de Davi, com 18.304, e Gabriel, com 17.159, na nona e décima colocação de 2021.

Nomes mais frequentes (geral)

Miguel (28.301)

Arthur (26.655)

Gael (23.973)

Heitor (22.368)

Helena (21.890)

Alice (20.381)

Theo (19.863)

Laura (18.448)

Davi (18.304)

Gabriel (17.159)

Nomes mais frequentes de meninas

Helena (21.890)

Alice (20.381)

Laura (18.448)

Maria Alice (14.677)

Valentina (11.643)

Heloísa (11.355)

Maria Clara (10.980)

Maria Cecília (10.850)

Maria Julia (10.235)

Sophia (10.163)

Nomes mais frequentes de meninos