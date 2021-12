Mineiros têm larga vantagem em confrontos contra acreanos

O confronto da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2021, envolvendo as equipes do Andirá e do Atlético-MG será o 15º entre equipes dos dois estados.

Neste período (1992 a 2021) foram 14 confrontos – Copa do Brasil (8) Série C (4) e Copa do Brasil Sub-20 (2), registrando-se apenas uma vitória acreana, precisamente da equipe do Atlético-AC sobre a Tombense-MG, em jogo ocorrido no estádio Florestão pelo Campeonato Brasileiro da Série C de 2019.

Num mergulho na matemática dos números, os clubes da terra do pão de queijo e do escritor Guimarães Rosa levam grande vantagem numérica contra equipes da terra do ambientalista Chico Mendes. Foram oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. São 35 gols marcados pelos mineiros e apenas oito sofridos.

O técnico andiraense Kinho Brito não esconde o favoritismo do Galo mineiro, não somente pela infraestrutura, mas pela qualidade dos atletas. No entanto, ele garante que o time acreano não vai ficar apenas assistindo o clube mineiro jogar durante o duelo da Copinha, mas vai buscar mostrar sua qualidade para tentar surpreender o adversário.

O Andirá está inserido no Grupo 4, juntamente com o Atlético-MG, Desportivo Aliança-AL e Linense-SP. Os jogos da chave serão disputados na cidade de Lins-SP, localizada a 430 km da cidade de São Paulo.

VEJA OS CONFRONTOS

Copa do Brasil – 1992

Atlético-AC 0 x 1 Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 0 Atlético-AC

Copa do Brasil – 1996

Juventus-AC 1 x 1 Cruzeiro-MG

Cruzeiro-MG 4 x 0 Juventus-AC

Copa do Brasil – 2010

Juventus-AC 0 x 7 Atlético-MG

Copa do Brasil – 2012

Rio Branco 0 x 6 Cruzeiro-MG

Copa do Brasil – 2017

Atlético-AC 0 x 2 América-MG

Copa do Brasil – 2018

Atlético-AC 1 x 1 Atlético-MG

Série C – 2019

Boa Esporte-MG 0 x 0 Atlético-MG

Atlético-AC 2 x 1 Tombense-MG

Atlético-AC 0 x 0 Boa Esporte-MG

Tombense-MG 3 x 2 Atlético-AC

Copa do BR Sub-20 – 2021

Atlético-MG 5 x 0 Galvez-AC

Galvez-AC 2 x 2 Atlético-MG