Ministério da Saúde abrirá, nesta quinta-feira, consulta pública sobre vacinação infantil

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (22/12), o cronograma da consulta pública promovida pelo órgão sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19.

A audiência havia sido anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga no último sábado (18/12), em coletiva de imprensa. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta, a consulta tem início nesta quinta-feira (23/12) e vai até o dia 2 de janeiro.

Para fazer contribuições à consulta pública, é preciso apresentar uma série de documentos que serão informados na página oficial do Ministério da Saúde.

“Fica estabelecido o período de 23 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022 para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação objeto desta Consulta Pública e o endereço para envio de contribuições estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.gov.br/saude/pt-br a partir da data indicada para início da Consulta Pública”, consta na publicação.

