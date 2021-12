Ministro da Justiça e Segurança Pública anuncia “reestruturação das polícias”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou nesta terça-feira (14/12) “reestruturação das polícias” que deve sair em 2022. Ele confirmou que o assunto será discutido entre os ministérios da Justiça e da Economia e o presidente Jair Bolsonaro (PL) em reunião às 15h30, no Palácio do Planalto.

O governo federal prepara reajuste salarial para agentes da PRF, da PF e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), categorias que compõem a base eleitoral do presidente. A estratégia do governo é conceder reajuste à categoria até o ano que vem.

“Nossa ideia é reestruturar a carreira da PRF, criar uma carreira de verdade para eles, mudar algumas coisas nas carreiras da Polícia Federal, das carreiras de agente, escrivão, papiloscopista, delegado e administrativos e regulamentar e organizar a polícia penal”, disse Torres à imprensa após participar de evento no Planalto.

“São questões que estão pendentes já há algum tempo, de regulamentação, de reestruturação. A gente chegou agora, conseguiu finalizar isso e vamos apresentar hoje aqui de uma forma oficial para a gente discutir com a equipe econômica”, prosseguiu o ministro.

Na segunda-feira (13/12), Torres entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma proposta de “restruturação das carreiras” policiais que, segundo ele, busca “ainda mais valorização das forças de segurança”.

