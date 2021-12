Modelo descobre, aos 27 anos, que é filha biológica do homem que chamou de padrasto desde criança

Aos 27 anos a modelo Diana Geniath descobriu ser filha biológica do homem que chamava de padrasto desde a infância. Sua família materna é natural do Tocantins, mas há quase dois meses Diana decidiu recomeçar a vida em João Pessoa, na Paraíba.

Tudo começou no casamento conturbado da mãe de Diana, ela ficou casada por seis anos com o homem que a modelo hoje chama de ‘pai afetivo’, depois que descobriu não ter ligação sanguínea. O casamento passava por crises e idas e vindas, essas que Diana justifica, hoje, como uma relação abusiva fruto de uma época onde os direitos das mulheres eram ainda mais reprimidos.

A mãe de Diana vivia numa área rural, e em um dos términos com o marido se envolveu com um motorista que conheceu nas proximidades de casa. Foi um caso passageiro e, logo depois, voltou com o marido. Após mais brigas, o casal chegou a um fim definitivo. Mas a mãe de Diana estava grávida, com a certeza de que a filha era do homem com quem fora casada por vários anos.

Separada, ela reencontrou o motorista e eles começaram um relacionamento. Ele, então, aceitou cuidar da filha que acreditava ser do ex-marido da atual esposa, e assim foi por 27 anos.

Diana descobriu a verdade sobre sua origem através de um sonho. O sonho foi, na verdade, um aviso.

“Uma mulher me contava que eu não era filha do meu pai, e sim de uma experiência alienígena”, conta ela achando graça.

“Estava emocionada por conhecer minha avó, fui muito bem recebida e me senti amada. Sinto que foi uma página importante, agora conheço de onde vim, me sinto pertencente”, afirma.

Mesmo morando em estados diferentes Diana diz que a relação com todos é ótima, que se sente mais leve com a descoberta e agradece ao aviso em sonho.