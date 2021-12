Moisés Alencastro: Danilo Lovisaro é novo procurador-geral do MPAC, Festival Samaúma e mais na coluna

Danilo Lovisaro é nomeado procurador-geral do MPAC para o biênio 2022-2024. O procurador foi o primeiro colocado com 32,65% (48 votos), na eleição da lista tríplice de candidatos a Procurador-Geral de Justiça realizada na última sexta-feira, 26.

***O promotor Rodrigo Curti, com 27,89% (41 votos), ficou em segundo lugar no pleito, seguido pelo procurador Cosmo Lima de Souza, que obteve 20,4% (30 votos). Danilo Lovisaro substituirá a atual procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, que encerra o mandato no início do próximo ano.

Jackie Pinheiro curtiu dias de descanso em Jericoacoara, Ceará. Jeri, como é conhecido carinhosamente, é um lugar místico, de belezas naturais ímpares e bastante popular entre os que procuram sossego. Na foto, a bela no internacionalmente conhecido: Beco das Flores.

A minha, a sua, a nossa queridíssima Socorro Jorge reuniu um grupo de colunistas sociais no restaurante Point do Pato na noite da ultima segunda-feira (29) para apresentar o novo prato da casa: o “Risoto ao point do pato”. O prato é feito com arroz bem cremoso, camarão, avium, pirarucu fresco, jambu e castanhas laminadas. Mais amazônico impossível. Foi aprovado com louvor e passa a integrar o cardápio do restaurante!

Aniversário em clima havaiano

Foi em clima de Hawaí que o professor Mark Clark Assen comemorou seus 55 anos no dia 16 de novembro. Ele e a mulher, Ana Paula, armaram uma tarde havaiana das mais animadas no Espaço Flor de Liz, no Conjunto Universitário, com os convidados vestido a caráter: muita camisa florida, flores no cabelo, colares. A agitação ficou por conta do cantor Álamo Kário que não deixou ninguém parado. O mais fervido? O aniversariante, que não parou de dançar e deu o tom do agito. O burburinho seguiu no maior astral. Confira quem e como foi.

A bela Walnizia Cavalcante comemorou novo ano de vida aniversário no domingo (28), na casa de sua mãe , em uma reunião animada para familiares e poucos e bons amigos. Parabéns! Você merece toda felicidade do mundo!

Nena Mubarac apagou as velinhas no último domingo (28). A data foi celebrada com um almoço no maravilhoso apartamento do casal Gladys Mubarac e Alan Riviere, em Santos (SP), onde a aniversariante reside atualmente. Mana, te desejo saúde, paz, amor e muitas vitórias. Viva! Viva! Para Marinho Gallo que deu mais uma volta ao sol no dia 28 de novembro. Querido como ele é passou o dia recebendo homenagens dos familiares e de sua legião de amigos, merecidamente! Na foto, Marinho com a esposa Patrícia Rêgo. Empresário Marcelo Moura celebrou idade nova no último dia 27. A data foi celebrada em clima familiar. Da coluna votos de felicidade. Na foto, Marcelo com sua bela Maíra. Artistas, fazedores culturais do Acre se reuniram na tarde do último domingo (28), na Pracinha do Graffitti, no ato denominado “Vira, Cultura” contra a falta de diálogo com a atual gestão da Fundação Elias Mansuor (FEM) e o descontente e o descontentamento da classe com o resultado do último edital de Arte e Patrimônio. Durante o evento foi realizado também a reconstrução do mural de Marielle Franco. *** Na semana passada, um grupo de artista se reuniu com o governador Gladson Cameli onde foram expostas as mesmas reivindicações.

Lançamento

A cidade de Rio Branco recebe no próximo domingo (5) o pesquisador e autor cearense Antônio de Pádua Vasconcelos para o lançamento do livro “Mestre Adamir: um pacificador”, uma biografia que conta a trajetória de vida de um dos dirigentes do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. O lançamento será às 19h, no Núcleo João Lango Moura.

*** Em 290 páginas, o livro traz com riqueza de detalhes a vida repleta de exemplos morais e pacificadores do Mestre Adamir, que recebeu a estrela de Mestre e o título de “Zelo ao Mestre” pelo próprio Mestre Gabriel. Um conteúdo rico, ilustrado com fotografias, depoimentos, acontecimentos históricos e com uma narrativa de encantar pela leitura.

2º Chá das Mulheres da Indústria

Com o objetivo de auxiliar a Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon, será realizado o “2º Chá das Mulheres da Indústria”, na próxima terça-feira (8), às 19h, no AFA Jardim. A noite será uma confraternização entre mulheres da indústria e que apoiam a causa, com um coquetel especial, atrações musicais, desfile de moda, bazar solidário, sorteios de brindes, cabine de massagem, espaço para fotos, entre outras atrações. OS convites estão à venda através dos telefones 3212-4202 e 3212-4203. Vamos nos unir a essa causa!

Festival Samaúma em versão digital

Com o intuito de celebrar a diversidade musical, sociocultural, racial, sexual e de expressão de gênero, a segunda edição do Festival Samaúma será realizada este ano em versão digital, em razão da pandemia de Covid-19, nos próximos dias 4 e 5 de dezembro (sábado e domingo), a partir de 19h, no canal YouTube.com/gifttalentoscanal.

*** O Festival Samaúma nasceu de maneira espontânea, idealizado por um grupo de produtores culturais que acreditam na música feita por artistas locais. Nesse ano, o festival reúne da música autoral acreana, com a participação de dez bandas, mesclando a experiência de artistas como Pia Vila, Los Porongas, Brunno Damasceno e Dito Bruzugu com a nova safra de artistas dos grupos Ellu, Duda Modesto, Elemental, Trilobitas e a dupla Maya Dourado e Leandre. Um dos pontos altos é a participação do grupo Hui Dewe Keneya, que reúne indígenas da etnia Huni Kuin, com uma rica sonoridade ancestral.

*** As apresentações foram gravadas pela equipe da Gift Talentos e North Wide, em setembro, com locação no Theatro Hélio Melo. O Festival Samaúma é um projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc do Governo Federal, por meio do Governo do Estado do Acre e da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansour, com apoio cultural da Made In Acre, Indie, Alugue Fest, Café Contri e Indústria Miragina. Para saber mais informações sobre o festival siga a página @festivalsamauma no Instagram.

Papai Noel está no Via Verde Shopping

Com o tema Presente de Natal, o Natal de 2021 do Via Verde marca o aniversário de 10 anos do shopping. Com uma decoração natalina pensada para combinar perfeitamente com o tema deste ano, o shopping está multicolorido para fazer a alegria das famílias acreanas. Os dias e horários para as fotos com o bom velhinho são: de terça a sábado das 15h às 21h e aos domingos das 14h às 20h.

***Além disso, o shopping conta com três ambientes diferentes e atrativos, como: O cinema de Natal, um espaço destinado ao público infantil, a poltrona do Papai Noel, onde os clientes podem tirar fotos e deixar a sua cartinha e a árvore master que esse ano está acompanhada da atração do trenzinho de Natal.

Promoção de Natal

Para comemorar os 10 anos do Via Verde Shopping, uma campanha incrível foi preparada. A cada R$ 200 em compras, o cliente troca as notas fiscais por cupons e tem a chance de ganhar R$ 30 mil para comprar no shopping de novo. São 30 cartões com R$ 1 mil, ou seja, são 30 chances de ganhar.

A promoção iniciou no último sábado, 13, e vai até o dia 23/12. O primeiro sorteio ocorreu na última terça-feira, 30, os demais ocorrerão dia 14/12 e 24/12. Os sorteios ocorrem em três etapas e em cada etapa são sorteados dez prêmios de R$ 1 mil. E como o Natal é tempo de compartilhar, com a doação de 1kg de alimento, o cliente dobra suas chances.

Instituto Ecumênico Fé e Política

Numa demonstração de união e respeito, lideranças religiosas que compõem o Instituto Ecumênico Fé e Política (IEFP), bem como a presidente do Instituto Mulheres da Amazônia (IMA), Concita Maia, e a vereadora de Rio Branco, Lene Petecão, participaram do encerramento das atividades do “Novembro Negro”, promovido na Tenda de Umbanda Luz da Vida, no último sábado, 27.

***O encontro, carregado de emoção, aponta para uma caminhada coletiva de fraternidade entre líderes de distintas práticas religiosas e de enfrentamento a toda e qualquer tipo de intolerância, especialmente, religiosa.

***A programação do “Novembro Negro” é alusiva ao Dia da Consciência Negra. Em todo o país e no Acre, as religiões de matriz afro-brasileira, como a Umbanda, e africana, como o Candomblé, são alvo de preconceito e racismo. Há mais de uma década, o IEFP atua na desconstrução dessa realidade social.

***Participaram da atividade: o pastor da Igreja Evangélica Batista, Francisco Albino; o presidente do Centro Espírita e Culto de Oração “Casa de Jesus – Fonte de Luz”, Francisco Hipólito; também da Casa de Jesus, Hildo Montysuma, Ana Marina Montysuma e Frank Batista; o secretário-geral do Instituto Ecumênico Fé e Política, Manoel Pacífico; a consteladora Isabella Gambatesa da Costa; a dirigente do Centro Espírita Portal Cândido Xavier, Maria José, a presidente do IMA e a vereadora Lene Petecão.

***Os visitantes foram recepcionados pela dirigente da Tenda Luz da Vida, Mãe Marajoana de Xangô, que apresentou ao coletivo os espaços da casa de fé, explicando os fundamentos e pilares da Umbanda. As fotos são de Luan Martins (@luanmartins_bp).

Projeto “Medicinas da Floresta e Saberes Ancestrais

Neste sábado, 4 de dezembro, a Tenda de Umbanda Luz da Vida realiza mais uma vivência com o povo Shanenawa. Esta é a terceira edição do projeto “Medicinas da Floresta e Saberes Ancestrais”, promovido no terreiro.

***A atividade vai contar com a participação e integração de uma comitiva de 15 indígenas, entre eles o cacique da Aldeia Morada Nova, Tekahayne Shanenawa, responsável pela condução das experiências.

***Para quem já participou da vivência é de conhecimento o zelo e o cuidado que a Tenda Luz da Vida tem com os integrantes que se permitem experienciar um veredeiro encontro com as medicinas da floresta. Foto Luan Martins!

O Boticário usa a memória olfativa como conceito da campanha de Natal

Mágica, sensível e comovente, a campanha do Boticário, marca já reconhecida por contar histórias reais, se inspirou na obra O Pequeno Príncipe para nortear a campanha de Natal deste ano, que lança luz sobre reconexão por meio da memória olfativa. O conceito do filme teve como ponto de partida o cenário pandêmico e o futuro pós-pandemia para depositar mensagens de otimismo e esperança, no encerramento de mais um ano marcado pelo isolamento social.

*** Especialista em perfumaria há mais de 40 anos, o Boticário aliou seu core-business ao desejo de devolver os cheiros da vida para as pessoas neste Natal. O sentido, que muitas pessoas perderam durante a pandemia, aparece como elemento central no filme conceito da campanha.

*** Isolada no seu próprio mundo, a protagonista do filme representa as pessoas que, durante a pandemia da Covid-19, estiveram distantes de familiares e amigos. Em uma retrospectiva, com narração de trechos do clássico “O Pequeno Príncipe”, ela relembra algumas das cenas frequentes ao longo do ano: a emoção da alta de quem venceu o vírus; as videochamadas como recurso para estar nos momentos mais importantes; os vizinhos se encontrando nas janelas ou sacadas para dar uma dose de alegria em meio aos desafios.

Duo+Clinica, mas pode chamar de Clube da Beleza

Inaugura no próximo dia 18, a Duo+Clinica em Rio Branco. Os proprietários Luiz Ferraz e o acreano Saulo Abrahão já contam com um chiquérrimo espaço, o DUO Jardins, no bairro de alto padrão paulistano, com um novo conceito de salão de beleza. O espaço conceitual é chamado de Clube da Beleza, que vai além do que os espaços tradicionais oferecem, e agora trazem uma filial para a nossa capital.

Além do coquetel de lançamento, o evento irá contar com a presença da Dermatologista de São Paulo, doutora Eduarda Porelllo, que irá atender nos dias 19 a 21 de novembro. Aos empreendedores, sucesso!

Salve simpatia, Mercedes Mourão e Eliezer Silva são os aniversariantes do mês de novembro, ele no dia 17 e ela no dia 26. Comemoração das mais bem intimista marcou a chegada da nova idade do casal. Felicidade!

Francesca Alterio e Raphael Villella se casaram na presença de familiares e amigos, no último sábado (27.11), em cerimônia religiosa, que aconteceu na fazenda da família da noiva, em Cesário Lange, no interior paulista. Em cliques compartilhados nas redes sociais do círculo do casal, o clima foi de celebrar a união e o amor.