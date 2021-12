Morador de Sena abate espécie rara de cutia em mata e fica surpreso: “Jamais tinha visto”

Ao realizar uma caçada na zona rural de Sena Madureira, um morador do ramal do 12 abateu uma cutia rara – fato este que chamou bastante atenção por conta de coloração do animal.

O roedor é todo amarelo, diferentemente dos que os moradores habitualmente encontram nas matas. “Jamais tinha visto uma cutia desse tipo. É realmente algo inédito aqui na região de Sena”, disse ele.

Outros populares da região também ficaram impressionados com o registro.

Vale lembrar que o abate de animais silvestres não é permitido para fins comerciais, porém, quem mora na zona rural realiza tal prática para ajudar no sustento de suas famílias.