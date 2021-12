Morador que já enfrentou sete alagações em Sena Madureira teme 2022: ‘Só nos resta pedir a Deus’

Mesmo com o nível das águas do rio Iaco bem abaixo da cota de alerta no presente momento, os moradores do Bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira, já demonstram preocupação com o que pode acontecer no ano que vem, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março quando, historicamente, a enchente dos rios atinge a nossa região.

A Praia do Amarílio foi um dos bairros mais afetados pela cheia do rio Iaco deste ano, onde dezenas de famílias tiveram que deixar suas casas.

O diarista Edinaldo Liberalino contou à nossa reportagem que sua família foi uma das primeiras a ter que se mudar. “A luta aqui é grande porque quando a água atingiu aqui os abrigos públicos ainda não tinham sido instalados, então tivemos que nos virar. Moro aqui há 8 anos e, durante todo esse período, só teve um ano que não foi preciso sair de casa”, relatou.

Na enchente desse ano, ele conta que perdeu vários objetos. “Quando saímos, deixamos dentro da casa um TV, dois colchões, um armário e um guarda-roupas. Na verdade, elevamos esses objetos até o teto praticamente, na esperança de que o rio pudesse vazar. Quando retornamos, os objetos não prestaram mais. Com certeza estamos preocupados e só nos resta pedir a Deus que em 2022 não tenhamos uma grande enchente”, acrescentou.

Edinaldo Liberalino disse, por fim, que já pensou em mudar de Bairro, ir para um local mais seguro, porém, não tem condições de comprar um terreno em terra firme. “Passou um pessoal aqui prometendo doar uns terrenos pra nós, mas até agora nada aconteceu. Se eu tivesse condições, já tinha me mudado para outro local”, mencionou.

Além da Praia do Amarílio, outros Bairros também foram afetados pela cheia do rio Iaco, considerada uma das maiores dos últimos anos em Sena Madureira.