Moradores reclamam sobre a falta de perícia médica do INSS, em Sena Madureira

Os moradores de Sena Madureira que precisam se submeter a uma perícia médica para acessar algum benefício do INSS precisam se deslocar pra Rio Branco, visto que, há algum tempo as perícias não ocorrem em Sena.

Nesse sentido, existe uma grande reclamação já que muitas pessoas enfrentam dificuldades para pagar suas passagens e arcar com outras despesas na capital. “Pedimos, encarecidamente, às nossas autoridades que possam rever essa situação. Se estamos em busca de um benefício é porque não temos condições. Queremos que o INSS volte a realizar perícias aqui mesmo em nossa cidade como já ocorreu em datas passadas”, comentou o ribeirinho Antônio Freitas da Silva.

Essa problemática deverá ser pauta dos vereadores em sessões na Câmara Municipal.

Na sede do INSS de Sena Madureira, localizada nas proximidades da Feira dos colonos, a resposta obtida é que a falta de profissionais nessa área inviabiliza tal atendimento no vale do Iaco.