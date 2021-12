Morte em Rio Branco e agressão a sargento da PM: fato aconteceu em via pública

Um homem foi morto e um adolescente de 15 anos e outro homem foram feridos a golpes de canivete na madrugada deste domingo (19) após uma briga nas imediações da Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, José Célio Pereira da Silva, de 34 anos, foi encontrado morto por uma guarnição que foi acionada para atender a ocorrência. A esposa do homem, a sargento da PM Maria Cleonice, estava ao lado do corpo do marido quando os policiais chegaram.

A informação de testemunhas é que ocorreu uma briga de casal e José Célio agrediu Maria Cleonice. Testemunhas tentaram conter o homem, mas José sacou um canivete do bolso e desferiu golpes contra um homem não identificado e um adolescente de 15 anos.

Um policial à paisana deu ordem de parada a José Célio, mas o homem continuou ferindo as vítimas, até que o agente efetuou um tiro em José. O homem foi em direção ao policial com o canivete na mão, mas o agente atirou mais uma vez em José Célio, fazendo com que cessasse a agressão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias ao local. Os paramédicos não puderam fazer nada por José Célio, que não resistiu aos ferimentos. O adolescente de 15 anos estava ferido no braço direito e foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco. O outro homem que foi ferido se evadiu do local antes de ser socorrido.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de José Célio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Segundo a PM, o autor dos tiros, um suposto policial não foi identificado, não estava no local quando a guarnição chegou, sendo que só foi possível apreender o canivete usado por José Célio para ferir as vítimas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja o vídeo:

Empresa contesta

A empresa citada na nota da Polícia Militar contestou a informação repassada pela instituição. Informou que o fato ocorreu em via pública e que o estabelecimento estava fechado.

A Polícia Militar do Acre emitiu uma nota sobre o ocorrido, leia na íntegra:

NOTA À IMPRENSA

A respeito de uma confusão em que uma pessoa foi morta e duas pessoas ficaram feridas em frente a uma casa de shows na rua Quintino Bocaiúva, bairro Bosque, em Rio Branco, na manhã deste domingo, 19 de dezembro, informamos que:

Uma guarnição do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) foi acionada via 190 para atender a ocorrência em que um homem havia sido ferido por disparos de arma de fogo.

No local, constatou-se o óbito do homem.

Testemunhas informaram aos militares que o cidadão estaria agredindo sua esposa (uma policial militar), quando populares interviram. Neste momento, o homem teria sacado um canivete e ferido outras duas pessoas.

Um homem armado, que teria se identificado como policial, tentou fazer com que o homem cessasse seus atos, o que não ocorreu, e o homem efetuou pelo menos dois disparos contra o cidadão que estava com o canivete.

A arma branca foi entregue por populares aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que a entregaram a Polícia Civil.

Vale destacar, que quando a guarnição chegou para o atendimento da ocorrência, o homem que efetuou os disparos não se encontrava mais no local.

A guarnição militar realizou os procedimentos de praxes quando ocorre crime contra a vida. Isolou o local, acionou os peritos criminais, informou aos superiores e confeccionou um boletim com as informações repassadas pelas testemunhas.

O fato agora será apurado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Assessoria de Comunicação da PMAC