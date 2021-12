Motorista morre ao ser jogado para fora de carro após colidir contra carreta milho na BR364

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no carro de passeio, um Uno, viajavam o motorista e mais uma mulher, de 21 anos.

Na altura do km 671 da BR-364, o carro acabou batendo contra a carreta de milho e nesse momento o condutor de 46 anos foi arremessado para fora do veículo, morrendo na hora.

A PRF diz que chovia forte no momento do acidente. A jovem de 21 anos, passageira do automóvel, ficou ferida foi socorrida a um hospital de Porto Velho.