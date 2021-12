Motorista perde controle, bate em canteiro e em pórtico e vai parar em estado grave no PS

O motorista identificado como Alexandre Mendes, 45 anos, se envolveu em um grave acidente na noite desta segunda-feira (20), na Via Chico Mendes, próximo a Corrente, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o condutor Alexandre trafegava no sentido centro-bairro em um carro modelo Honda Fit, de cor branco e placa NAC-4625, quando ao passar próximo a Corrente, perdeu o controle do automóvel e bateu no canteiro e no pórtico que fica ao lado de uma ciclovia.

No impacto, o carro perdeu o controle e voltou para a pista, perdendo a roda dianteira do lado esquerdo. Após a colisão, os airbags foram acionados e mesmo assim Alexandre bateu a cabeça violentamente contra o parabrisa e teve um traumatismo craniano de natureza grave.

Populares que passavam no local ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, dando os atendimentos necessários para Alexandre, que em seguida foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Após os trabalhos da perícia, o veículo foi removido por um guincho.

Fotos: ContilNet