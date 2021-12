Motorista que esfaqueou pedestre em aula de autoescola é preso um dia depois por agredir os pais com cabo de vassoura

Chegando ao local, foi identificado que o homem que esfaqueou um pedestre no dia anterior, era o mesmo que agrediu os pais. O local onde ocorreu a facada fica a um quilômetro de distância da casa do autor.

Os pais do autor prestaram queixa na polícia sobre as agressões sofridas, tendo escoriações e manchas de sangue devido às lesões. O homem, que estava alterado, precisou ser encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Tiradentes, o mesmo faz uso de medicamentos controlados e agora se encontra preso.

Segundo o registro policial, o homem, de 37 anos, se descontrolou ao se deparar com um carro de autoescola parado na via, momento em que desceu e começou a gritar, dando socos no capô do veículo. A aluna e o instrutor ficaram assustados, quando um pedestre, que passava na mesma rua ao assistir à discussão, pediu que relevasse a situação dizendo que “não havia necessidade daquele comportamento”.

O pedido deixou o motorista irritado e ele foi até o carro onde pegou um facão e deu golpes na altura do pescoço da vítima. O motorista ainda tentou golpear novamente o pedestre e só não conseguiu porque ele pediu socorro a um policial de folga que estava próximo. Diante disso, o agressor recuou e fugiu do local. No veículo do homem havia uma idosa no banco da frente, “que aparentava estar assustada com a situação e até oprimida e sem reação”, segundo a polícia.