Mulher descongela geladeira e encontra feto dentro de sacola

Uma mulher de 56 anos encontrou um feto dentro do freezer de uma geladeira no bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa terça-feira (30/11). O caso causou surpresa na dona de casa, pois o pacote estava guardado há um ano e ela pensava se tratar de uma carne.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a mulher revelou que fazia serviços de casa com uma outra pessoa que conheceu em outubro do ano passado. Naquela época, a conhecida pediu para ela guardar uma carne na geladeira, pois não tinha o eletrodoméstico na residência.

O tempo passou e, segundo a solicitante, a conhecida não buscava a carne, mesmo ela fazendo contatos telefônicos. Nessa terça, a dona de casa resolveu dar uma organizada na geladeira e acabou abrindo o embrulho.

Confira mais informações no site BHAZ.