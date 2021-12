Mulher espancada a pauladas é encontrada por criança em matagal no interior do Acre

Lois Lene Alves do Nascimento, 26 anos, foi vítima de espancamento por ripa na manhã deste sábado (4), em via pública no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informação da tia da vítima, Francisca seria usuária de entorpecentes e foi encontrada por uma criança em um matagal na manhã deste sábado já desacordada e com vários ferimentos pelo corpo e marcas de ripadas na cabeça.

Populares acionaram o ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que esteve no local e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Lene ao Hospital Ary Rodrigues, no próprio município de Senador Guiomard. Com um quadro clínico grave, ela teve que ser encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco já entubada e em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard.