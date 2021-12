Município de Rio Branco recebe Unicef para capacitação Estadual

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, recebeu na sexta-feira, 17/12, equipe do Unicef para uma capacitação com vários municípios do Estado do Acre.

O evento aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal de Rio Branco, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2021, partiparam da capacitação 13 municipios, que aderiram ao Selo Unicef, dentre eles o Município de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Secretaria Municipal de Educação – SEME.

O encontro foi o primeiro do território amazônico, teve o objetivo de capacitar os articuladores, mobilizadores e coordenadores do Selo Unicef nos municípios.

O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

Ao aderir ao Selo UNICEF, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.

A metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A adesão ao Selo UNICEF é espontânea.

O Selo UNICEF contribui para o alcance de 8 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda global acordada por todos os Estados-Membros das Nações Unidas até 2030.

As pautas abordadas na capacitação foram: Comissão Intersetorial, Fórum Comunitário, Formação ou Reativação do NUCA – Núcleo de Cidadania de Adolescentes e Busca Ativa Escolar.

Os municípios puderam conhecer de fato a atual metodologia do programa Selo UNICEF e como implementar suas ações.

Para os articuladores do Selo Unicef

“O encontro formativo do selo Unicef, foi de suma importância para nós, que estávamos com algumas dúvidas sobre as condicionalidades para as pontuações do selo, sobre as metas e resultados sistêmicos, sobre a Busca Ativa Escolar e outras dúvidas. Já tivemos outras formações online, mas, a modalidade presencial é de melhor entendimento, em especial para aqueles municípios que a Internet ainda é um desafio”, comentou a Professora, Vice-presidente do CMDCA e Coordenadora Operacional da Busca Ativa Escolar do município de Rio Branco, Neyvanara Ferreira.

Momento fez com que todos Municípios se unissem e criamos uma grande corrente de apoio para que possamos nos ajudarmos, e assim, todos – conquistar o Certificado de “Município SELO UNICEF APROVADO”, falou Cleudon França Mobilizador Estadual do Selo UNICEF e Articulador do município de Marechal Thaumaturgo.

A articuladora de Rio Branco é Rebeca de Paula, do Departamento de Promoção de Direitos da SASDH, que também se apresenta animada, garantiu que Rio Branco será contemplada com o Selo.

A equipe do Unicef, acompanhada da Diretora de Direitos Humanos, Rila Freze, no final da capacitação foi ao encontro do Prefeito, parabenizou pelo empenho da equipe que está a frente da mobilização do Selo Unicef, e disseram voltar em março para a realização do Fórum.

Veja as fotos: