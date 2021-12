Murilo Huff revela que Léo, filho de Marília Mendonça, está doente

O cantor Murilo Huff revelou em seu Twitter, na tarde desta terça-feira (21/12), que o filho, Leo, de 2 anos, está com infecção de ouvido. O pequeno é fruto do relacionamento do cantor com Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em 5 de novembro deste ano.

Huff contou que levaria Léo para um casamento, mas achou melhor deixar o bebê descansando.

“Leozinho iria entrar comigo hoje, no lugar da Marilia, no casamento do Pedro, mas infelizmente ele ta dodói. Pegou uma infecçãozinha de ouvido e não vai poder ir”, disse Murilo.

O cantor ainda acalmou seus seguidores: “Não fiquem preocupados. Ele já tá tomando os remedinhos e já tá melhorando. Decidimos deixar ele descansando pra recuperar mais rápido”.