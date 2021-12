Na última sessão do ano, vereadores de Manaus aprovam aumento de 83% na verba de gabinete

A votação aconteceu em caráter de urgência e rápida. Entre os 40 vereadores, 37 votaram a favor do aumento. A cota para o exercício da atividade parlamentar, passou de R$ 18 mil para mais de R$ 33 mil reais por mês.

A verba, que é conhecida pelos os vereadores como “cotão”, serve para cobrir gastos com combustível, aluguel de veículos e internet.

O projeto de lei é de autoria da mesa diretora e parlamentares de oposição afirmam que o aumento do “cotão” não estava previsto na pauta do dia. Segundo o vereador Rodrigo Guedes (PSC), a pauta foi colocada para votação de surpresa.

“Eu atualizei várias vezes o tablet que fica disponível para os vereadores. A pauta do dia não estava divulgada. Muito menos no dia anterior, muito menos horas antes. Porque se tivesse disponibilizado ou se pelo menos estivesse no sistema legislativo, eu saberia”, disse.