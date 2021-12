“Não retiro um milímetro”, diz Duarte após MPAC investigar sua conduta em caso do ‘Papai Noel Gay’

Após o Ministério Público do Acre (MPAC) solicitar, por meio do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), apuração da conduta do deputado estadual Roberto Duarte (MDB) por manifestações públicas supostamente intolerantes contra a diversidade sexual no caso do projeto cultural do ‘Papai Noel Gay’ enviado à Fundação Garibaldi Brasil (FGB), o político se posicionou sobre o assunto.

Além dele, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também foi alvo do mesmo pedido assinado pela procuradora de Justiça Patrícia Rêgo, coordenadora do órgão auxiliar, que pede providências à procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, no sentido de apurar a responsabilidade do gestor e do parlamentar por eventuais crimes de homofobia. No caso do prefeito, pede ainda a apuração de possível ato de improbidade na administração pública.

Duarte disse à reportagem do ContilNet que não recebeu nenhuma notificação até o momento, mas que está à disposição do órgão para quaisquer esclarecimentos.

“Não recebi nenhuma notificação e estou aguardando recebê-la para verificar do que se trata”, destacou.

O deputado que também é advogado frisou que “não retira um milímetro do que escreveu”: “Estou à disposição de todos para falar sobre o que penso sempre. De tudo que escrevi não retiro um milímetro”.

O emedebista usou o seu perfil nas redes sociais para afirmar que o projeto é uma “atrocidade”. “Não podemos aceitar passivamente essa inversão imoral de valores que buscam atingir, confundir e aliciar nossas crianças”, publicou o político.

Procurada por nossa reportagem, a assessoria de comunicação do prefeito Tião Bocalom disse que o chefe do executivo ainda não foi notificado, mas aguarda o documento para tratar do assunto com a equipe jurídica da Prefeitura.