“Não subestimo números, mas sigo com meu foco”, diz Gladson sobre liderança em pesquisa para 2022

A última pesquisa realizada pelo instituo Realtime/Big Data, encomendada e divulgada pela TV Gazeta nesta quinta-feira (2), mostra mais uma vez o governador Gladson Cameli à frente nas intenções de votos para a disputa pelo governo em 2022.

O gestor aparece com 30% na pesquisa espontânea, contra 5% de Jorge Viana (PT), 2% do senador Sérgio Petecão e 1% da deputada federal Mara Rocha. Brancos e nulos somam 16%. Já as pessoas que não souberam ou não opinaram representam 44% do total.

“É o que sempre digo, a responsabilidade só aumenta. Preciso continuar trabalhando e lutando pelo bem da população. Não subestimo os números, mas sigo com meu foco”, disse à reportagem do ContilNet.

“O fato é que o momento exige da minha parte muito esforço para tornar a vida das pessoas melhor. Eleição, a gente pensa no próximo ano. Ainda assim, quero agradecer pelo que a população tem pensado ao meu respeito”, continuou.

Outro dado mostra que 56% dos acreanos consideram o governo de Gladson ótimo/bom, 21% consideram regular e outro 21% péssimo ou ruim. Os que não souberam ou não responderam são 2%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de novembro. O estudo ouviu 600 pessoas divididas entre os municípios de Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri e Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves.