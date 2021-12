“Não tenho culpa porque eu peguei o negócio desse jeito”, diz Bocalom sobre problemas no transporte coletivo

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (13), o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) comentou a respeito dos problemas em torno dos transportes coletivos da capital.

Segundo ele, no momento a situação não está fácil com relação à vinda de outras empresas prestadoras de serviços para Rio Branco, tendo em vista que a concessão com as empresas vigentes ainda está em vigor.

“Todo mundo está correndo atrás, amenizar e na hora que voltar ao normal, aí sim outras empresas vão querer vir para cá. Até então, tá difícil. As concessões ainda vencem daqui a mais de 2 anos, mas do jeito que a situação está, é evidente que não há possibilidade de renovação de contrato porque a quebra de contrato por parte das empresas é grande”, disse.

Bocalom complementou ainda que lamenta pelas condições atuais dos coletivos, mas disse que este problema não se iniciou em sua gestão.

“Tem a questão de não cumprir os horários, de não colocar os ônibus certos, todos eles fora do ano de uso, não ter ar condicionado, fico muito triste de saber a situação que está nosso transporte coletivo, mas eu não tenho culpa porque eu peguei o negócio desse jeito. Se a pandemia não tivesse continuado, a questão já teria sido resolvida”, pontuou.