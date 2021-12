Narciso: “Operação contra Gladson é igual a G7, aquela onde todos os acusados foram inocentados”

A operação da Policia Federal, deflagrada nesta manhã de quinta-feira (16), contra executivos do Governo e empresários que prestam serviços ao Estado, “nada mais é que um movimento para assassinar reputações”. Esta é a opinião do empresário Narciso Mendes, analista da política local, ao comparar a operação com a deflagrada, também pela Polícia Federal, em maio de 2013, no Governo Tião Viana, que foi batizada de G7.

Na opinião do empresário, a diferença da operação atual para G7 é que aquela ocorrida no Governo Tião Viana “tinha um caráter paroquial”. Segundo ele, uma divergência entre o então governador e uma magistrada, resultou numa operação policial cheia de pirotecnia, com a prisão de secretários de Estado e de empresários que, anos depois todos foram inocentados.

A atual operação, na opinião do analista político, é herança do lavajatismo, da Operação Lava Jato, executada na época pelo então juiz Sérgio Moro. “Eram prisões executadas a partir das chamadas delações premiadas. Reflexo disso é o que esta acontecendo com os irmãos Ferreira Gomes, no Ceará”, disse Narciso Mendes.

“Dez anos depois, as véspera de uma eleição em que deve ser um dos candidatos a presidência da República, Ciro Gomes está sendo acusado de ter recebido propina há dez anos atrás […] Este país está de cabeça para baixo e a cada dia só cresce esta indústria de destruição de reputação”, acrescentou.

Esta, na opinião do empresário, é a mesma situação do governador Gladson Cameli, cuja família construiu patrimônio baseada no trabalho e cujos membros não têm necessidade de se envolverem em irregularidades.

“O Eládio Cameli é um empresário tão bem sucedido no Amazonas que não precisa de um centavo ou de milhões da economia do Estado onde seu filho é governador. Além de um homem honrado e dedicado à geração de emprego e desenvolvimento, Eládio e um homem acesso à política, que vê seu nome envolvido nessas coisas só porque seu filho tem amplas chances de ser reeleito”, afirmou.