Neto perde a paciência na Band e chama jogador para troca de socos ao vivo: “Vou te arrebentar”

Neto ainda está irado com Deyverson. Isso porque, o jogador do Palmeiras apontou o dedo do meio para o apresentador da Band e ele não gostou nada. Sendo assim, ele ficou muito irritado.

Dessa maneira, Neto ameaçou que iria quebrar o dedo do jogador, mas, a treta passou e parecer ficar esquecida. Entretanto, ainda nada contente, o apresentador da Band voltou a ameaçar o palmeirense.

“Aí entrou o Deyverson e fez aquele sinal para mim. Deyverson, por que você não fez o sinal para mim quando você veio na Band, seu babaca? Por que não fez aqui? Aí você vem falar de Deus, vamos perdoar. O dia que eu te encontrar vou te arrebentar, velho”, iniciou Neto.

Sendo assim, em seguida ele prometeu que vai bater no rapaz: “O dia que eu encontrar você pessoalmente, você vai ver o que vai acontecer com você. Porque tem de ser homem, aqui e lá. Mas como é Natal, vou te perdoar, só hoje. Se eu te encontrar na rua, vou pegar você e você vai ver o que eu vou fazer. Depois vem e quer dar uma de gostosão, falar de Deus”.

ENTENDA TRETA DE NETO OM DEYVERSON

O próprio Neto esclareceu durante ‘Os Donos da Bola’ o que Deyverson fez com ele. “Deixa eu te dar um recado, Deyverson. Tava tendo a festa de despedida do Jailson e eu mandei um beijo pra mãe dele no FaceTime e você apontou o dedo do meio pra mim. Na próxima vez que você vier aqui na Band, venha mostrar pessoalmente. Eu quebro seu dedo”, disse o ex-jogador.

Aliás, ainda acrescentou: “Isso pra não falar que você vai apanhar de mim, quando e aonde eu te encontrar. O que você fez está guardado comigo. Depois você vem falar que vamos perdoar… perdoar é o caramba, irmão! Vamos parar de falsidade, se você fizer o gol do título mundial, vem aqui na Band, mas não no meu programa. Vou te esperar na portaria, quero ver se tem coragem de entrar”.