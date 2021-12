New Car participa de feirão neste sábado e domingo com juros baixos e muitas opções; confira

Acontece neste sábado (4) e domingo (5) no estacionamento do Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco, a edição de 2021 do Pit Stop Automotivo e Feirão de Veículos.

Quem vai participar do evento com mais de 40 veículos disponíveis, novos e seminovos, nacionais e importados, é a New Car.

A oportunidade é perfeita para você que deseja adquirir o seu veículo com taxa de juros muito baixa e um preço que cabe no seu bolso.

Quem tiver o interesse de participar da feira deve doar 1 kg de alimento não-perecível, que será destinado ao programa Mesa Brasil.

Além das ofertas, os clientes poderão realizar em seus automóveis um checkup geral, afim de receber um diagnóstico de manutenção e dos padrões de segurança.

Troca com Troco

O que não dá pra perder com a New Car é a oferta Troca com Troco. Nela, o interessado em comprar um veículo novo ou seminovo pode ofertar o antigo, sair de máquina potente e com dinheiro no bolso.

Quem tiver interesse em vender seu carro pode entrar em contato pelo (68) 9908-8829 até às 9h deste sábado.