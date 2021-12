Neymar curte fotos de Bruna Marquezine de biquíni, mas depois se “arrepende”

Neymar deixou os fãs do casal “Brumar” empolgados na madrugada desta sexta-feira (9). O jogador de futebol curtiu as fotos que a ex-namorada, Bruna Marquezine, postou no Instagram, em que aparece de biquíni asa-delta bordado com florzinhas durante um passeio de barco.

Porém, Neymar descurtiu pouco tempo depois a publicação, deixando os seguidores desconfiados se ele teria dado o like sem querer ou se arrependido de exaltar a atriz, com quem viveu um romance intenso, com idas e vindas, entre 2013 e 2018. Claro que, rápidos, antes mesmo do jogador voltar atrás, os fãs fizeram prints da curtida, que já viralizou na web. “Neymar brincando com o coração dos shippers de Brumar”, comentou um pessoa. “E o Ney, que meteu um like na foto da Bruna Marquezine e depois tirou? Brumar ainda vive?”, questionou outra. “Neymar curtindo a foto da Bruna Marquezine. Gente, meu Deus, eu não tô bem”, exagerou mais uma.