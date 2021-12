No AC, quatro pessoas são presas com mais de 18 kg de drogas e R$ 1 mil em dinheiro

A Policia Civil em Cruzeiro do Sul prendeu na noite da ultima quinta-feira (9) em flagrante delito, pelo crime de trafico de drogas, quatro pessoas em posse de quase 20 quilos de entorpecentes em bloqueio policial na BR-364.

A equipe estava realizando bloqueio na rodovia BR 364, nas proximidades da Comunidade Vila Lagoinha, quando notou a aproximação de um veículo automotor, marca VW, modelo Gol, do qual foi arremessado um saco de fibra.

Foi dada ordem de parada ao veículo que estava ocupado por quatro passageiros e nenhum material ilícito foi encontrado. Em ação continua, os agentes utilizaram o cão policial Gana e conseguiram encontrar o entorpecente dentro de um matagal às margens da rodovia.

O entorpecente estava acondicionado em pacotes coloridos dentro de um o saco de fibra que teria sido arremessado do veículo. Dentro do invólucro os policias encontraram aproximadamente, 18kg de drogas, sendo 5,700 kg de cocaína e 12,385kg de maconha.

Constatado o crime, foi dado voz de prisão em flagrante aos ocupantes do veículo que foram conduzidos a Delegacia Geral de Polícia Civil para lavratura do auto de prisão em flagrante. Além do entorpecente, a Policia Civil também apreendeu o veículo, celulares e aproximadamente R$ 1.000,000 (mil reais).

A autoridade policial flagranteou os investigados N.C.N.L, de 35 anos, M.A.A.Q, de 35 anos, S.M.S.S, de 37 anos e R.S.L, de 39 anos, pelos crimes de trafico de drogas, associação apara o trafico e organização criminosa.

Com a apreensão do entorpecente, a Policia Civil estima um prejuízo dado ao crime de aproximadamente R$ 174.425,00, levando em consideração os valores atribuídos ao material ilícito apreendido. Veículo VW Gol – R$ 25.000,00, 5,70 kg de cocaína – R$ 85.500,00; 12,385 kg de maconha – R$ 61.925,00 ; 02 aparelhos celulares – R$ 2.000,00.

A Polícia Civil do Estado do Acre está atuando e em estado de alerta constante, principalmente nos municípios fronteiriços, visando resgatar a sensação de tranquilidade aos acreanos e coibir cada vez mais a pratica delituosa de trafico de drogas que por sua vez retroalimenta outros crimes de mesmo potencial.