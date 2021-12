“No balanço das ondas”: mestre de capoeira lança CD com músicas autorais

Ricardo Rodrigues da Silva, conhecido como Mestre Matraco, trabalha com músicas ligadas à Capoeira desde 2018 e no último dia 16, lançou um novo CD chamado “No balanço das ondas”. O lançamento aconteceu no Espaço Cultural Quilombo das Artes, conhecido como Academia do Mestre Xandão, com a presença de familiares, amigos e gestores públicos.

Mestre Matraca tem mais de 20 anos de dedicação à Capoeira, atualmente sendo um Mestre do Grupo Cordão de Ouro, desenvolvendo diversas ações culturais, tais como escolinhas de capoeira e oficinas de construção de instrumentos e danças afro-brasileiras.

“O lançamento foi junto com a comemoração do meu aniversário, que foi um dia antes, e foi muito legal, reunimos amigos, familiares, alunos e outros mestres para a última roda do ano, onde teve bolo, salgadinho e refrigerante. Além disso, eu pude cantar algumas das músicas do novo CD”, comenta Mestre Matraca.

As músicas do “No balanço das ondas” são composições de Ricardo e as músicas do CD lançado em 2018, chamado “Casa de Pescador”, são baseadas na experiência acreana de Capoeira. As produções contam com uma equipe com o músico e produtor musical Daniel Flores.

Para adquirir o CD do Mestre Matraca, basta acessar as redes sociais como o Facebook do Mestre Matraca ou entrar em contato através do WhastApp, no número (68) 99947-8063.