No MS, Governo do Estado cede quartéis dos Bombeiros para arrecadação doações para a Bahia

Os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul servirão, até o próximo domingo (2), como ponto de arrecadação de donativos que serão levados para a Bahia, que sofre com as fortes chuvas.

A cedência dos quartéis atende ao pedido do Rotary Club, que encabeça a ação. Até domingo, a população pode levar até o quartel do Corpo de Bombeiros mais próximo, água, roupa ou alimento não perecível. As doações serão encaminhadas à Bahia na segunda-feira (3), em um avião da Força Aérea Brasileira.

Desde novembro, as fortes chuvas na Bahia já atingiram 116 municípios. Conforme a Defesa Civil, aproximadamente 470 mil moradores já foram afetados, 21 pessoas morreram e mais de 31 mil estão desabrigadas.