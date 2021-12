Noblat: A seguir assim, só prendendo Lula outra vez para que não se eleja

Como dizia o saudoso locutor esportivo Fiori Gigliotti ao final da narração de jogos, “fecham-se as cortinas e termina o espetáculo” do ano de 2021 com todas as pesquisas de opinião que de fato importam indicando que Lula (PT) é o favorito para se eleger presidente no ano que vem. Faltam pouco mais de 9 meses.

Já posta a circular pelas forças ocultas que a encomendaram, entre os bolsonaristas o que faz mesmo sucesso é a pesquisa de um tal de Instituto Brasmarket, com supostos 40 anos de experiência no ramo, que dá Bolsonaro (PL) à frente de Lula com larga margem de vantagem, derrotando-o – pasmem! – inclusive no Nordeste.

Deixa pra lá. Se a eleição tivesse ocorrido nesta semana, Lula teria vencido no primeiro turno, superando com folga a soma de votos obtidos por Bolsonaro, Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB), segundo as pesquisas CNI, CNT, Ipec (ex-IBOPE) e Datafolha divulgadas nesta semana.

Leia mais em Metrópoles.