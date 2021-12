Noblat: Lula não será obstáculo ao fim da reeleição para presidente

Se Fernando Henrique Cardoso, o primeiro a beneficiar-se dela quando a reeleição para presidente tornou-se possível por aqui, já disse que foi um erro e que é a favor do seu fim, por que Lula, que à época disse ser contra, não poderá abrir mão de mais um mandato caso se eleja no ano que vem?

Quando perguntado, é o que ele tem dito a amigos que fará. Está com 76 anos de idade, completados em 27 de outubro último. Subirá a rampa do Palácio do Planalto com 77 anos se vencer a próxima eleição. Estará com 81 quando terminar seu quarto mandato como presidente. Não basta? Por ele, tudo bem.

O presidente mais velho a assumir a Presidência da República foi Michel Temer, aos 75 anos, 11 meses e 8 dias. O mais novo, Fernando Collor, aos 40 anos, 7 meses e 3 dias. Tancredo Neves se elegeu a dois meses de completar 76 anos, mas não tomou posse porque morreu. Foi sucedido pelo vice, José Sarney.

É razoável que Lula pense em desfrutar em paz o que lhe resta de vida a partir do ano 82 de sua existência. É o que deseja também sua nova mulher, a socióloga Rosângela da Silva, Janja, que tem 42 anos. No Congresso, pelo menos hoje, o clima sopra a favor da aprovação de uma emenda que acabe com a reeleição.